رابطة مشجعي "النشامى" في أميركا تنظم فعاليات استعدادا للمشاركة بالمونديال

الوكيل الإخباري- بدأت رابطة مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية عملها، لتنظيم فعاليات لتشجيع منتخب النشامى خلال فترة مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في أميركا والمكسيك وكندا خلال شهر حزيران المقبل.

وتنظم رابطة مشجعي النشامى في أميركا، العديد من الفعاليات المتخصصة للجالية الأردنية والجاليات العربية الأخرى، المتعلقة بالمنتخب الوطني، والهادفة إلى الاحتفال بتأهل المنتخب التاريخي للمونديال من خلال فعاليات متنوعة تستمر حتى نهاية مشاركة المنتخب في هذا الحدث العالمي.



وتأسست الرابطة بهدف جمع الجالية الأردنية ومحبي المنتخب في أميركا تحت مظلة واحدة، لتعزيز روح الانتماء، ودعم المنتخب الوطني خلال مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026 وما بعدها.



وقال المشرف على الرابطة بهاء الدين العساف إن هناك الكثير من الفعاليات التي ستنظمها الرابطة خلال الفترة المقبلة احتفالا بتأهل المنتخب، مشيرا إلى أن هناك فعالية كبيرة ستنظم يوم 5 الشهر المقبل، وهو موعد إجراء قرعة كأس العالم، حيث تعد الرابطة حفلا كبيرا لأبناء الجالية الأردنية لحضور القرعة.



وقال العساف: نسعى لدعم المنتخب إعلاميا ومعنويا، من خلال جمع أبناء الجالية الأردنية للمشاركة في العديد من الفعاليات التي تهدف لحشد أكبر عدد من المشجعين لمنتخب النشامى الذي يشارك لأول مرة في المونديال، لافتا إلى أن الرابطة تهدف إلى تعزيز التشجيع الرياضي المثالي الذي يتميز به الأردنيون.



وأشار إلى أن هناك تحضيرا لحفل مشاهدة قرعة كأس العالم 2026، وتنظيم حفل رسمي برعاية القنصلية الأردنية في شيكاغو، وتحديد جدول برنامج الحفل، المسابقات، الفقرات، وآلية إدارة الفعالية.



وأكد أن هناك توجها لإنتاج فيديوهات تعريفية عن الأردن والرابطة، وإعداد فيديوهات تعليمية للجمهور مثل "كيفية التسجيل لتذاكر كأس العالم، واستخدام الموسيقى الحماسية الأردنية في المواد الإعلامية، ودمج علم الأردن وهوية الرابطة في كل التصاميم والفيديوهات".