هيئة شباب كلنا الأردن في الطفيلة تنظم حزمة من الأنشطة والفعاليات

الوكيل الإخباري- نفذت هيئة شباب كلنا الأردن، إحدى برامج صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، سلسلة من الأنشطة والفعاليات في محافظة الطفيلة، بهدف تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وروح التعاون بين أفراد المجتمع، ضمن منهجية العمل التطوعي التشاركي التي تتبناها الهيئة.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن البرامج الدائمة للهيئة، والتي شملت مجموعة من الفعاليات التطوعية والثقافية والتوعوية وبناء القدرات، بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي، لا سيما فئة الشباب.



وأوضح منسق الهيئة في الطفيلة أمجد الكريمين، أن فرق الهيئة تواصل تنظيم مبادرات تعليمية وترفيهية في عدد من مدارس الطفيلة، ركزت على تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ مفاهيم العمل التطوعي لدى الشباب.



وقال إن الهيئة نظمت ورشات عمل تدريبية حول "تعزيز مهارات التواصل الفعال"، والتسويق الإلكتروني، وصناعة المحتوى وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي، ودورات للمهارات الحياتية حول "أساسيات أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي"، إلى جانب دورة في المحادثة باللغة الإنجليزية لعدد من الباحثين عن العمل.