هيئة شباب كلنا الأردن في الطفيلة تنظم حزمة من الأنشطة والفعاليات

وتأتي هذه الأنشطة ضمن البرامج الدائمة للهيئة، والتي شملت مجموعة من الفعاليات التطوعية والثقافية والتوعوية وبناء القدرات، بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي، لا سيما فئة الشباب.
وأوضح منسق الهيئة في الطفيلة أمجد الكريمين، أن فرق الهيئة تواصل تنظيم مبادرات تعليمية وترفيهية في عدد من مدارس الطفيلة، ركزت على تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ مفاهيم العمل التطوعي لدى الشباب.
وقال إن الهيئة نظمت ورشات عمل تدريبية حول "تعزيز مهارات التواصل الفعال"، والتسويق الإلكتروني، وصناعة المحتوى وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي، ودورات للمهارات الحياتية حول "أساسيات أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي"، إلى جانب دورة في المحادثة باللغة الإنجليزية لعدد من الباحثين عن العمل.
وأضاف إن الهيئة عقدت سلسلة من الندوات الحوارية في مقرها حول الواقع البيئي في المحافظة، ودور الشباب في المشاركة في الحياة العامة، إلى جانب إقامة يوم علمي بالتعاون مع مديرية الأوقاف – قسم الشؤون النسائية بعنوان "الجريمة الإلكترونية لا تعرف حدود" بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في الجوانب القانونية والفنية.
