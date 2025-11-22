السير: ضبط حدث يقود باص نقل عمومي دون ترخيص في عمّان

وقالت الإدارة إنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق، وحجزت المركبة داخل ساحات الحجز التابعة لإدارة السير.
ودعت الإدارة السائقين إلى الالتزام بقانون السير، مؤكدة أن قيادة مركبات النقل العام تحمل السائق مسؤولية مضاعفة نظرا لعدد الركاب ومتطلبات السلامة المرورية والتشغيلية، ما يستدعي أعلى درجات الانضباط والالتزام.
-
أخبار متعلقة
-
الصناعة والتجارة تبدأ حملتها الرقابية بالتزامن مع الجمعة البيضاء
-
حسّان يوجّه بتسريع أعمال الصيانة لمستشفى الزرقاء الحكومي
-
الأمم المتحدة: الأردن يقود واحدة من أفضل تجارب التحديث
-
رئيس الوزراء يوجه بإجراء صيانة شاملة للملعب البلدي في منطقة جناعة
-
العدل: 3.5 مليون ورقة قضائية تم أرشفتها خلال شهر 10
-
حسَّان يبدأ جولة ميدانية تفقدية من لواء الرصيفة
-
تدهور شاحنة وانقلابها على الطريق الصحراوي
-
مجلس الأعيان يناقش اليوم معدل خدمة العلم بعد إقراره من لجنته القانونية