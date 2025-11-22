السير: ضبط حدث يقود باص نقل عمومي دون ترخيص في عمّان

الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر إدارة السير، اليوم السبت، باص نقل عمومي من نوع "كوستر" يعمل على أحد خطوط النقل الداخلي في العاصمة، وكان يقوده حدث يبلغ من العمر 16 عاما وغير حاصل على رخصة قيادة قانونية.

وقالت الإدارة إنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق، وحجزت المركبة داخل ساحات الحجز التابعة لإدارة السير.