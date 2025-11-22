4 شهداء بقصف إسرائيلي غرب غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء استهداف قوات الاحتلال لمركبة مدنية قرب مفترق العباس غرب مدينة غزة.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر فلسطينية بأن القصف وقع في منطقة مأهولة بالمدنيين، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين سكان المنطقة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة.