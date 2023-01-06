الخارجية تتابع حادثة فقدان التواصل مع طالب أردني في بريطانيا

الوكيل الاخباري - تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومن خلال السفارة الأردنية في لندن بشكل حثيث ومستمر مع السلطات البريطانية المختصة، حادثة فقدان التواصل مع طالب أردني في مدينة كولتشيتر بمقاطعة إسيكس.

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وفور دراية وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بواقع الحال من ذوي المواطن، تم إبلاغ السلطات البريطانية المختصة، وفتح قنوات تفاعل يومية عبر السفارة في لندن مع شرطة مقاطعة إسيكس وذوي المواطن في سعي متواصل لتحديد مكان المفقود.



وفي إطار توسعة نطاق البحث، قامت شرطة مقاطعة إسيكس بنشر صور للمواطن المفقود، بوصفه إجراءً اعتيادياً في مثل هذه الحالات للوصول إلى أكبر قدرٍ ممكن من المعلومات عن الحالة من سكان المنطقة.