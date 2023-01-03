الأردن يستدعي السفير الاسرائيلي في عمان

الوكيل الاخباري - استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الإسرائيلي في عمّان، ظهر اليوم الثلاثاء إلى مقر الوزارة، وذلك لنقل رسالة احتجاج حول اقدام وزير الأمن القومي الاسرائيلي باقتحام المسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، صباح اليوم.



وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأنه قد تمّ تسليم السفير الاسرائيلي رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته أكدت على وجوب امتثال دولة اسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.



وأكدت مذكرة الاحتجاج على أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً مكان عبادة خالص للمسلمين، وطالبت الحكومة الإسرائيلية إنهاء كافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وذكّرت بأن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه، وحذرت من أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تُنذر بالمزيد من التصعيد وتُمثل اتجاهاً خطيراً يجب العمل على وقفه فوراً.

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