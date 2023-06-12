الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير البرازيلي

الوكيل الاخباري - تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين بالوكالة، السفير حازم الخطيب، اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الاتحادية البرازيلية الصديقة، مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو، سفيراً مُعتمداً ومُقيماً لدى المملكة.



وأعرب السفير الخطيب، خلال لقائه في مكتبه، السفير ناسيمنتو، عن أطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

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