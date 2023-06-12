الإثنين 12-06-2023
الوكيل الاخباري

مصدر : لا تأجيل لاقساط القروض بمناسبة عيد الاضحى

الخصاونة ينعون فقيدهم وينشرون تفاصيل العزاء

من سيخلف النائب الخصاونة بمجلس النواب بعد وفاته ؟

وفاة النائب يسار الخصاونة

مذكرة تعاون بين مؤسسة الضمان ونقابة المقاولين

128 استيضاحاً رصدها ديوان المحاسبة خلال الأشهر الثلاثة الماضية

مسودة نظام معدل لنظام جمعية البنوك

معدل الأمن العام : إجازة للأبوة وشروط جديدة لإعادة الأفراد إلى الخدمة

"الأردنية" توضح حول مؤتمر الطب التجميلي

الارصاد : أمطار رعدية الثلاثاء

الإثنين، 12-06-2023 05:39 م

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير البرازيلي

w


الوكيل الاخباري - تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين بالوكالة، السفير حازم الخطيب، اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الاتحادية البرازيلية الصديقة، مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو، سفيراً مُعتمداً ومُقيماً لدى المملكة.

وأعرب السفير الخطيب، خلال لقائه في مكتبه، السفير ناسيمنتو، عن أطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520231611746903735903

مصدر : لا تأجيل لاقساط القروض بمناسبة عيد الاضحى

5202331113021344300761

الخصاونة ينعون فقيدهم وينشرون تفاصيل العزاء

55

مذكرة تعاون بين مؤسسة الضمان ونقابة المقاولين

rrr

128 استيضاحاً رصدها ديوان المحاسبة خلال الأشهر الثلاثة الماضية

62023717397395023025

مسودة نظام معدل لنظام جمعية البنوك

الامن

معدل الأمن العام : إجازة للأبوة وشروط جديدة لإعادة الأفراد إلى الخدمة

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

الخارجية تعزي بضحايا العواصف في الباكستان

الخارجية الوكيل

الأردن يدين الاعتداء على السفارة السعودية في السودان

1685881996595

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير مالي

ر

الاردن يعزي بضحايا تصادم القطارات في الهند

dddd

وصول طائرة الإجلاء الأردنية العاشرة من بورتسودان

وزارة الخارجية

تعرض منزل السفير الأردني بالخرطوم للاعتداء والتخريب