الجمعة 26-05-2023
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الجمعة، 26-05-2023 05:06 م

تعرض منزل السفير الأردني بالخرطوم للاعتداء والتخريب

وزارة الخارجية



الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب، مؤكدة تواجد السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لأي مكروه.

وأكدت الوزارة إدانة واستنكار المملكة لكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية، مؤكدة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا.

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