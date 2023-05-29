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الإثنين، 29-05-2023 10:45 م

وصول طائرة الإجلاء الأردنية العاشرة من بورتسودان

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول طائرة الإجلاء الأردنية العاشرة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار ماركا العسكري الاثنين، القادمة من مطار بورتسودان الدولي.

ووصلت الطائرة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين ومساعدة رعايا الدول الشقيقة والصديقة في إجلاء رعاياهم من السودان.

وحملت الطائرة على متنها 69 شخصاً منهم 13 أردنياً و56 آخراً من رعايا دول (فلسطين، سوريا، النرويج، كندا، هولندا، تايلاند).

وبلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم على متن طائرات الإجلاء الأردنية العشرة 786 شخصاً؛ 488 مواطناً أردنياً، و299 شخصاً من رعايا 27 دولة.

وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تقدير دولة فلسطين للمملكة الأردنية الهاشمية، على "مكرمتها بنقل وإجلاء عدد من رعايانا من بورتسودان السودانية، إلى الأردن، وعددهم 14 مواطنا.

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