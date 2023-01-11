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الأربعاء، 11-01-2023 08:19 م

الخارجية ترحب بانطلاق المرحلة النهائية من مشاورات السودان

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بانطلاق المرحلة الثانية والنهائية من مشاورات تنفيذ الاتفاق الإطاري السياسي في جمهورية السودان الشقيق، مؤكدة دعم المملكة الكامل لها، وتثمينها الجهود الدولية والإقليمية التي ساهمت بتيسيرها.

وأعربت الوزارة عن أملها في إتمام هذه العملية وصولاً إلى اتفاق يؤسس لمرحلة جديدة تلبّي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

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