الخارجية تطلق خدمة تجديد جواز السفر إلكترونيا للأردنيين في الباكستان وقبرص

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنه وبالشراكة والتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، جرى إطلاق خدمة تقديم طلبات إصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونياً للمواطنين الأردنيين المقيمين في الباكستان وقبرص.



وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الأحد: يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار التشاركية بين الجهات الحكومية المعنية لخدمة المواطنين بشكل أفضل وتيسير وتبسيط الإجراءات، وتأكيداً للحرص على عملية التحديث والتطوير المستمر للخدمات المقدمة من خلال البعثات الدبلوماسية، واستكمالاً لما سبق أن تم تنفيذه بتمكين الأردنيين في عدد من الدول من التقدم بطلبات إصدار وتجديد جوازات سفرهم إلكترونياً واستلامها من خلال البعثات الأردنية في كل من (الرياض، جده، أبوظبي، دبي، مسقط، المنامة، الدوحة، الكويت، واشنطن، لندن، أتاوا، كانبيرا، القاهرة، انقرة، برلين موسكو، الجزائر، اثينا، بخارست، روما، مدريد، باريس، الرباط، أوسلو) بالإضافة لــ نيقوسيا وإسلام أباد.



وأشارت إلى أنه ومع الانتهاء من اطلاق خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونياً للأردنيين في 26 بعثة دبلوماسية، يجري العمل حالياً على إطلاق هذه الخدمة من خلال البعثات الأردنية في كل من فيينا، بريتوريا، وتونس لتجهيزها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وعلى أن يتم إطلاق هذه الخدمة في كافة البعثات حال استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة.



وللاستفادة من هذه الخدمة، يرجى إتباع الخطوات التالية:



1- الدخول إلى الرابط التالي :

‏https://eservices.cspd.gov.jo/index-rtl.html

أو من خلال الدخول للموقع الرسمي لدائرة الأحوال المدنية والجوازات www.cspd.gov.jo

2. إذا كان لديك حساب يمكنك الدخول مباشرة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ومن ثم تقديم الطلب.

3. إذا كنت مستخدم جديد، يتعين عليك تسجيل حساب جديد (من خلال معلومات بطاقة الأحوال الذكية) ومن ثم يتاح لك تقديم الطلب.

4- يمكن لرب الأسرة التقديم لكافة أفراد أسرته بعد التسجيل.

5- عند الانتهاء من تقديم الطلب تظهر عبارة "تم تقديم الطلب بنجاح".

6- يمكن الحصول على رقم الطلب وحالته، للمتابعة من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه.

7- يتم استلام رسالة نصية على الهاتف المحمول و/أو البريد الإلكتروني الخاص بمتلقي الخدمة لدى استكمال الموافقات اللازمة.

8- يقوم صاحب الطلب بعد ذلك بمراجعة السفارة لدفع الرسوم والغاء جواز السفر القديم واستلام الجواز الجديد.

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