السبت 07-10-2023
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الخارجية: مقتل أردنية على يد زوجها الأردني في كندا

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السبت، 07-10-2023 12:22 ص

الخارجية: مقتل أردنية على يد زوجها الأردني في كندا

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الوكيل الاخباري - قال مدير وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة بأن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في كندا، تتابع حادث مقتل مواطنة اردنية على يد زوجها الاردني في منطقة بيل، حيث ألقت السلطات الكندية القبض على الزوج الاردني البالغ من العمر ٣٧ عاما.اضافة اعلان


وأكد السفير القضاة بأن السفارة الأردنية في العاصمة الكندية اوتاوا تتابع مع السلطات الكندية التحقيقات الجنائية للوقوف على ملابسات الجريمة، معربا عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة لعائلة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

 




 

 


 

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