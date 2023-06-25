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الأحد، 25-06-2023 04:19 م

الخدمات الطبية الملكية تنهي معاناة طفل ابتلع جسم غريب

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الوكيل الإخباري- تمكن فريق طبي متخصص من قسم الجهاز الهضمي وقسم جراحة الأطفال من إنهاء معاناة طفل ابتلع جسم غريب، وذلك برئاسة رئيس إختصاص الجهاز الهضمي العقيد الطبيب محمد الرولة ومستشار جراحة الأطفال المقدم الطبيب وسيم المفلح وطاقم تخديري وتمريضي مدرب.

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و كان يعاني الطفل الذي تم تحويله من احدى مستشفيات المملكة إلى مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال من صعوبة بالتنفس، بسبب ابتلاع جسم غريب علق بالمريء لمدة تزيد عن عام.


وبعد الفحص والتشخيص في عيادات مستسفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال تبين أن الجسم الغريب مغمور بشكل كلي داخل جدار المريء، حيث تم إزالته عن طريق المنظار ودون اللجوء إلى عملية جراحية، وتكللت العملية بالنجاح، والمريض حالياً يتماثل للشفاء وهو بصحة جيدة.   


وقال مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال العميد الطبيب احمد الريموني: "إن مستشفى الملكة رانيا للأطفال تعتبر من أحد أهم المستشفيات المتخصصة بجراحة الأطفال والتي تحتوي على تخصصات فرعية متعددة، إضافة لكونها المرجع الرئيسي لكافة الحالات المعقدة والتشوهات الخلقية للأطفال".


وعبر ذوي الطفلة عن شكرهم الجزيل وامتنانهم للعائلة الهاشمية ولكافة الكوادر الطبية في قسم جراحة الأطفال وقسم الجهاز الهضمي والخدمات الطبية الملكية، لما قدموه من جهد كبير وعنايه فائقة لإنهاء معاناة ابنهم.


 




 

 


 

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