الخدمات الطبية تعقد ورشة عمل خاصة بالأطفال المصابين بالشلل الدماغي

الوكيل الاخباري- عُقد في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال ورشة عمل تثقيفية حول مرض الشلل الدماغي عند الأطفال بحضور مدير المستشفى العميد الطبيب حسين الخريشا .

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واشتملت هذه الورشة على اعطاء عدد من المحاضرات العلمية والتثقيفية من قبل أطباء اختصاصات الاعصاب والعظام والتأهيل الطبي.



وقال رئيس اختصاص أمراض الاعصاب للاطفال العميد الطبيب وائل خريسات ان الخدمات الطبية الملكية تسعى وبشكل دائم ومستمر لتقديم افضل الخدمات العلاجية والنوعية للمرضى وخاصة المرضى ذوي الإحتياجات الخاصة، حيث تعمل الخدمات الطبية على تهيئة كافة السبل لراحتهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم بهدف تأهيلهم و دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي .

