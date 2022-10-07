الخدمة المدنية يكشف ارقام مفاجئة حول وظائف القطاع العام .. غالبية التعيينات للاناث

الوكيل الاخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن ديوان الخدمة المدنية ساهم بتعزيز دور المرأة في القطاع العام، مشيرا إلى ضرورة زيادة تعيين الإناث.



وعرض الناصر خلال ورشة عمل حول "خطة تحديث القطاع العام وفرص المرأة" الإجراءات والدراسات التي قام بها الديوان ومعهد الإدارة العامة بخصوص واقع المرأة في القطاع العام، مبينا أن نسبة الإناث العاملات في القطاع العام حسب دراسة النوع الاجتماعي لعام 2021 بلغت 49 بالمئة والذكور 51 بالمئة.



كما بلغت نسبة الإناث من بين العاملين بالفئة الأولى 53 بالمئة، فيما بلغت نسبتها من بين العاملين بالقطاع العام بالفئة الثانية 62 بالمئة، وبالفئة الثالثة تتراجع نسبتهن إلى حدود 25 بالمئة، بسبب أن أكثر العاملين بهذه الفئة هم من الحراس والسائقين وغيرها من المهن التي تلائم الرجل أكثر.



وبخصوص نسب التعيين بالقطاع العام خلال عام 2021، أوضح الناصر أن نسبة الإناث بلغت 55 بالمئة والذكور 45 بالمئة، كما بلغت طلبات التوظيف التراكمية للإناث في ديوان الخدمة المدنية 278 ألفا و820 طلب بكالوريوس و50 ألفا 902 طلب دبلوم، والذكور 114 ألفا و14 طلب بكالوريوس، و11 ألفا و713 طلب دبلوم.

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