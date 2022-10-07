الجمعة 07-10-2022
الوكيل الاخباري

ملاحظات هامة حول التوقيت الصيفي ودوام المدارس بالاردن

الأردن يحصد عددا من جوائز الأسبوع العربي للبرمجة

حادثة تقشعر لها الأبدان.. طفلة تدخل العناية المركزة بسبب معلمها في مصر

الجامعة الأردنية: السبت آخر يوم للسحب والإضافة والمحاسبة على المواد المسجلة

حمادة: انخفاض الغذاء عالميًا سينعكس على الأسواق المحلية بعد 30 يوما

الخدمة المدنية يكشف ارقام مفاجئة حول وظائف القطاع العام .. غالبية التعيينات للاناث

منتفعو مراكز الرعاية الإيوائية يشاركون في ماراثون أركض للأردن

الارصاد : انخفاض على الحرارة وفرصة لتساقط الامطار

الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير بمدينة اربد - صور

90 بالمئة نسبة حجوزات فنادق العقبة نهاية الأسبوع

الجمعة، 07-10-2022 06:27 م

الخدمة المدنية يكشف ارقام مفاجئة حول وظائف القطاع العام .. غالبية التعيينات للاناث

102022492546829284058


الوكيل الاخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن ديوان الخدمة المدنية ساهم بتعزيز دور المرأة في القطاع العام، مشيرا إلى ضرورة زيادة تعيين الإناث.

وعرض الناصر خلال ورشة عمل حول "خطة تحديث القطاع العام وفرص المرأة" الإجراءات والدراسات التي قام بها الديوان ومعهد الإدارة العامة بخصوص واقع المرأة في القطاع العام، مبينا أن نسبة الإناث العاملات في القطاع العام حسب دراسة النوع الاجتماعي لعام 2021 بلغت 49 بالمئة والذكور 51 بالمئة.

كما بلغت نسبة الإناث من بين العاملين بالفئة الأولى 53 بالمئة، فيما بلغت نسبتها من بين العاملين بالقطاع العام بالفئة الثانية 62 بالمئة، وبالفئة الثالثة تتراجع نسبتهن إلى حدود 25 بالمئة، بسبب أن أكثر العاملين بهذه الفئة هم من الحراس والسائقين وغيرها من المهن التي تلائم الرجل أكثر.

وبخصوص نسب التعيين بالقطاع العام خلال عام 2021، أوضح الناصر أن نسبة الإناث بلغت 55 بالمئة والذكور 45 بالمئة، كما بلغت طلبات التوظيف التراكمية للإناث في ديوان الخدمة المدنية 278 ألفا و820 طلب بكالوريوس و50 ألفا 902 طلب دبلوم، والذكور 114 ألفا و14 طلب بكالوريوس، و11 ألفا و713 طلب دبلوم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مدرسة

ملاحظات هامة حول التوقيت الصيفي ودوام المدارس بالاردن

820221112571678988159

الأردن يحصد عددا من جوائز الأسبوع العربي للبرمجة

1020223132629159457939

الجامعة الأردنية: السبت آخر يوم للسحب والإضافة والمحاسبة على المواد المسجلة

920221922119683660550

حمادة: انخفاض الغذاء عالميًا سينعكس على الأسواق المحلية بعد 30 يوما

وزارة التنمية الاجتماعية

منتفعو مراكز الرعاية الإيوائية يشاركون في ماراثون أركض للأردن

الدفاع المدني 4

الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير بمدينة اربد - صور

أخبار متعلقة
FbY6-UQXoAARTND

المؤسسة التعاونية الأردنية تدعو مرشحين للمقابلة الشخصية

1599566909219

إعلان توظيف صادر عن دائرة قاضي القضاة

820223104954826614333 (1)

مقابلات شخصية لمرشحين للتعيين بالأحوال المدنية - أسماء

1611754014275

الصناعة والتجارة تدعو مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

139381_4_1579786232

إعلان مقابلات شخصية صادر عن سلطة وادي الأردن

M63A8879

التربية تدعو مرشحين لحضور الامتحان التنافسي غداً - أسماء