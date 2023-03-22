الأربعاء 22-03-2023
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الأربعاء، 22-03-2023 11:16 ص

الخدمة المدنية يناقش المرحلة الاخيرة لاعتماد النموذج العام لمركز تقييم الكفايات الحكومية

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الوكيل الإخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان تفعيل مركز تقييم القدرات الحكومية خلال المرحلة القادمة، سيسرع تنفيذ خطط الديوان وبرامجه الاستراتيجية في التحول بعملية إدارة الموارد البشرية لتكون مبنية على الكفايات الوظيفية، الامر الذي ينسجم ومضامين خارطة تحديث القطاع العام للوصول نحو قطاع عام ممكن وفعال قادر على تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

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وأشار الناصر أن منهجية عمل مركز تقييم الكفايات الحكومية المتطورة ستتيح  قياس السمات الشخصية والسلوكية للمتقدمين واكتشاف المواهب والقدرات والميول والاتجاهات وغيرها الكثير من الجوانب المهمة في تخطيط وتنمية المورد البشري ، من خلال الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية ممل يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في القطاع العام والاستفادة من خبراتها في شتى المجالات والتخصصات.


واوعز الناصر للمعنيين في الديوان خلال اللقاء بالاسراع في اعداد الخطة العملية التنظيمية لتجهيز مكاتب وفروع الديوان في المحافظات لوجستياً وفنيا لتكون على جاهزية عالية لإسناد تفعيل مركز تقييم الكفايات الحكومية .

وجاء ذلك خلال اطلاعه اليوم على الإطار النهائي والنموذج العام لمركز تقييم الكفايات الحكومية ، استعدادا لرفعه للجنة الوزارية العليا لتحديث القطاع العام.

 




 

 


 

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