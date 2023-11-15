الخدمة المدنية: 30 تشرين الثاني آخر موعد لاستلام طلبات التوظيف

الوكيل الإخباري - حدد ديوان الخدمة المدنية، نهاية يوم الخميس 30 تشرين الثاني الحالي، موعدا أخيرا لإدراج طلبات التوظيف المقدمة لأول مرة من الجامعيين وخريجي الدبلوم الشامل والدبلوم الفني، والمعاملات من خلال الخدمات الإلكترونية، استعدادا لإصدار الكشف التنافسي الأساسي لعام 2024.

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وقال الديوان في بيان اليوم الأربعاء، إنه يعلن ذلك وفقا لأحكام المادة (8)من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها للسنوات (2022-2027)، مشترطا أن يكون طلب التوظيف مكتملاً ومرسلاً بشكل نهائي، ويتضمن الوثائق المطلوبة كافة، ومؤكدا أنه خلافاً لذلك لن يتم إدراج طلب التوظيف على الكشف التنافسي للعام 2024.