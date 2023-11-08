ديوان الخدمة يعلن أسماء الناجحين في الامتحانات الالكترونية من تاريخ 3 - 26 تشرين الأول الماضي

الوكيل الإخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية عن أسماء الناجحين في الامتحانات الالكترونية التي عقدت من تاريخ ( 3 - 26 ) تشرين الأول الماضي.

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وتاليا الاسماء:



أسماء الناجحين في امتحان الطباعة العملي الذي تم عقده في ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 3-10-2023



وزارة الداخلية

محافظة العاصمة

سلطان عمر فلاح الحديد

سلطان محمد وائل ابو علي

عدي منصور محمود الصوالحه

فراس حسن عبد الفتاح سلامه

قصي محمد سليمان الحتامله

محمد بهجت محمد محمد

محمد خليل مفضي السليحات

محمد صلاح خليف التيم

مصطفى حسين يوسف البلاونه

مهند عوض سليمان الحراسيس

موسى احمد فلاح الدوجان

محافظة الزرقاء

حمزه سلامه شرارى البيايضه

محمد عماد داود العبيسي

موسى بطرس مخائيل الحجازين

محافظة البلقاء

احمد رائد عيد الرحاحله





يوسف نعيم عبد الحميد ابو دغمه

محافظة البلقاء/لواء ديرعلا

معاذ عبد الرحمن احميد ابو صليح

محافظة مادبا

حمد عبد حمد الشخاتره

محمد ياسين محمد الخليفات

مؤيد وجدي عبد القادر القبيلات

محافظة اربد

احمد محمد هاني موسى التميمي

اسامه طلال عوض الزبيدى

رامي وليد ابراهيم حسين

محمد عبد الرحمن محمد العبيدات

محافظة اربد/لواء الأغوار الشمالية

حسن خلف حسن العامرى

محافظة جرش

اسماعيل عبد الرحمن قاسم الشويات

فارس مصطفى سليمان عتوم

محافظة عجلون

ثابت وصفي احمد الزغول

طارق زاهر علي حواوره

عدي محمد احمد المومنى

محافظة المفرق

احمد احسان ارشيد الشديفات

علي محمد خلف الحنيطي

محافظة معان

صلاح خلف جريد الطوره

ماجد احمد ذياب العقايله

ناجح حسين العفن الهدبان

محافظة الطفيلة

محمد بسام فرحان السقرات

البادية الجنوبية

احمد علي عيد العويضات

بلال محمد منور الذيابات

البادية الجنوبية/لواء الحسا

ايمن سالم عبد الهادي الهدايات

البادية الشمالية

ابراهيم فالح موسى العظامات

جهاد علي عواد المساعيد

حسين لافي هزاع السرحان

شرف الدين مشرف صياح الشرفات

البادية الشمالية/الشمالية الشرقية

سامح جمال صياح الشرفات

عبد الرحمن مهاوش طلب الشرفات

هيئة الأوراق المالية

محافظة العاصمة

اسيل عز الدين عطا الله السحيمات

ختام خليل يوسف ابو زيد

مجدولين نواف محمد المسند

نسرين جميل ياسين الجريرى

وزارة الادارة المحلية/بلدية الجنيد

احلام علي محمود القضاه

احمد محمد احمد المومني

جهان اسعيفان عبدالحميد بني طه

رشا جمال شحاده المومني

رماء احمد حسن المومني

رنا عبد الكريم راشد المومني

رند محمد فواز المومني

سجود علي عبد المولى المومني

صفاء احمد سليم المومني

عدي محمد احمد المومني

وعد محمد حمد الصمادي

وليد محمد عبدالله المومني

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

محافظة العاصمة

سلطان محمد وائل ابو علي

قصي محمد سليمان الحتامله

محمد خليل مفضي السليحات

محمد ناجي صالح القعايده





وزارة العدل

البادية الجنوبية/لواء الحسينية

بلال محمد منور الذيابات





اسماء الناجحين في الامتحان الالكتروني الذي تم عقده في ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 26-10-2023

بكالوريوس ادارة فنادق (عام)

محافظة اربد / لواء الاغوار الشمالية

مراد حسين محمد البواطي

معاذ محمود محمد الصقر

محافظة البلقاء / لواء عين الباشا

امجد محمد شريف ياسين حامد

محافظة البلقاء / لواء قصبة السلط

احمد باسم محمد دارعياد

انس علي محمد العناسوه

حمزه عبد الحليم عبد الله درادكه

محمد جمال جميل خليفه النسور

محمد عبد الفتاح عبد الرحيم النواصره

معتصم ابراهيم موسى الخليلي

مؤيد احمد عوض ابومخلب

محافظة الزرقاء / لواء قصبة الزرقاء

انوار زهير مصطفى عبد موسى

رونزا تيسير عبد الله مطلق

يارا زهير سالم ابو خضر

محافظة العاصمة / لواء ماركا

اسراء عبد الكريم سليم حجاوى

غدير حلمي عبد اللطيف عبد الرازق

نداء ابراهيم عفيف شهاب

هنادي عبد الهادى محمد القاضي

محافظة جرش / لواء قصبة جرش

عبد الله حسن سماره فراج

محافظة معان / لواء البتراء

اميمه عبد الرحمن سلامه حتامله

بكالوريوس اقتصاد منزلي

محافظة مادبا / لواء ذيبان

تغريد خليف عوض الجماعين

خوله سليمان اشتيوى السراحين

نسرين فضيل عبد المحسن الهواوشه

بكالوريوس انتاج حيواني

البادية الشمالية / لواء الشمالية الشرقية

المعتمد عبد اللطيف عليان الجمعان

عدنان عياده كساب الشرفات

نضال فارس عقيل الطوافشه

محافظة اربد / لواء الكورة

احمد راغب نهار بني يونس

امين محمد جمال عيسى ارشيد

سفيان سليم احمد كليب

صقر خليفه فارس بني دومي

محمد موفق طعمه الحميدات

معاويه محمد سعيد راجي الشريده

محافظة اربد / لواء المزارالشمالي

مصعب شفيق سليم طلافحه

نادر محمد امين محمود طلافحه

محافظة البلقاء / لواء دير علا

احمد نزيه محمد خليفات

محافظة البلقاء / لواء قصبة السلط

عبدالله صبحي احمد ابو عمر

محمد تركي علي الكلوب

محافظة العاصمة / لواء ماركا

اسماء سعيد محمود حردان

امنه محمد مصطفى بني نصر

علا محمود عمر ياسين

هيفاء كمال كامل العزب

محافظة العاصمة / لواء وادي السير

حسن ابراهيم احمد بنات

محمد عيسى فلاح المناصير

مصعب غالب خليل خاطر

محافظة مادبا / لواء قصبة مادبا

حسين جبرين حسين ابو جزر

عزام كنيعان محمد الجماعين

محمد عبد الله احمد الزن



هاشم محمود شبلي الشخانبه

ياسر منور عبد الرحمن ابو الغنم

بكالوريوس انتاج نباتي

البادية الشمالية / لواء الشمالية الشرقية

عباده فواز فياض الطوافشه

محمد خالد محمد العون

مصعب محمد خلف الشرفات

محافظة اربد / لواء الرمثا

محمد خليف عوض الحوراني

محافظة الزرقاء / لواء قصبة الزرقاء

حسني جمال حسن ابو الرز

محافظة معان / لواء الشوبك

صائب حسين ابراهيم العسوفي

مثنى ماجد عبد السلام البدور

محافظة معان / لواء قصبة معان

محمد فضل صدق الله المعاني

بكالوريوس تربية خاصة وتأهيل

البادية الوسطى/ لواء الموقر

احمد عبد الرحمن محمد الجهني

شرف صالح سلامه القضاه

مصعب عوده جليل المذهان

محافظة العاصمة / لواء ماركا

خوله فايز خليل خلف

دينا نعيم عبد الرزاق رمضان

ريم خالد صالح عدوان

فدوى عبد الرزاق ملحم اللحام



محافظة معان / لواء الشوبك

اروى احمد صبيح الطوره

الفت اسماعيل يوسف البدور

حمامه محمد عيد السبوع

خلود هارون ابراهيم الجبارات

بكالوريوس تربية وتعليم

البادية الشمالية / لواء الرويشد

محمد عبد الله علي الدويري



محافظة اربد / لواء الرمثا

احمد محمد سعيد حسين سلمان

خالد ماجد محمد صادق الشبول

بكالوريوس تسويق

محافظة اربد / لواء الوسطية

اسراء شكرى سلمان مهيدات

الاء رائد عبد الرحمن حجازي

غدير صالح محمود الكرايمه

ميس زياد حسن طلافحه

محافظة العاصمة / لواء قصبة عمان

حسام عبد الرحمن محمد العبسي

محمد يوسف محمد الحوراني

يوسف صبحي موسى الطوخي

بكالوريوس تغذية وتصنيع غذائي

محافظة اربد / لواء الرمثا

ايمان نوري خليفه الابراهيم

بشار غازي ابراهيم الخطيب



ريما حسان عز الدين ملكاوي

عبد الغفار يوسف عبد الله ابو اسعد

منى محمد احمد الدردور

ناجح ناجي حسن جرار

هاني احمد حسين مياس

محافظة اربد / لواء الاغوار الشمالية

حسين محمد حسين شريده

حكم امجد ابراهيم الشمالي



عيسى ياسر عيسى المنسي

محافظة اربد / لواء المزارالشمالي

احمد عبد الناصر محمد السعود

احمد فايز محمد الطلافحه

صالح عبد السلام صالح اليحيى

محمد حسن محمود الشدوح

محمد غالب عبد الرحيم درادكه

محافظة اربد / لواء قصبة اربد

محمد احمد سليم غرايبه

محافظة البلقاء / لواء الشونة الجنوبية

احمد عادل احمد خليفه

سعدالدين ابراهيم حسن الرشايده

ضياء علي حسن نصرالله

محافظة البلقاء / لواء دير علا

قصي علي حسن البلاونه

محمد خالد عبد القادر قدوره

محافظة العاصمة / لواء قصبة عمان

رجائي خالد مرفق ريا

محافظة العاصمة / لواء ماركا

بثينه محمود محمد عبد الغني

بشرى عبد اللطيف محمود جابر

ناديه عدنان محمد هندي

وسام عبد حسن العبداللات

محافظة العاصمة / لواء وادي السير

ابراهيم محمد حسن المناصير



عامر محمد بدوى جكن

عامر معتوق عبد الله الهنيدى

فراس محمد سعيد عبد الكريم الشيخ مصطفى

مهند خالد محمد ساره

محافظة عجلون / لواء قصبة عجلون

شادى فهد عيسى الزغول

لؤي محمود سلامه القضاه

معتصم فتحي محمد الزغول



بكالوريوس شريعةودراسات اسلاميه

البادية الجنوبية / لواء القويرة

طارق شحاد علي المراعيه

البادية الشمالية / لواء الشمالية الشرقية

احمد حمد عوده الشرفات

اسامه عواد زعل الشرفات

علي غصاب خنيصر السحيم

محمد رجا حمدان المساعيد



محمد فياض سالم المساعيد

محافظة اربد / لواء المزارالشمالي

ابراهيم احمد مطاوع كماله

ادهم علي محمد جوارنه

حسام علي سليم العمرى

عبد المنعم محمود مبارك العمرى

محافظة اربد / لواء قصبة اربد

احمد ماجد خالد الضامن

حذيفه نضال يوسف عبابنه

خالد محمد خالد الطيطي

راشد توفيق راشد الحسين

صهيب مشرف محمد التاج

محمد يوسف عبد الغني ابو ارشيد

معتز علي سالم الصياحين

محافظة البلقاء / لواء دير علا

رعد محمد سلامه ابو حسين

مصطفى سعد فرحات تركمان



محافظة البلقاء / لواء عين الباشا

اشرف خليل ابراهيم ابو زر

سيف سليمان علي الخوالده

عبد الله محمود درويش النويرات

علي محمود عبد الحميد الكايد

فرح عماد صالح العزه

مصعب محمد محمود المشط

هاني اسماعيل محمود خالد



همام محمد عبد الرزاق الدبعي

يزن عبدالسلام سلمان خوالده

محافظة الزرقاء / لواء الهاشمية

محمود محمد محمود ابو العيس

يزن رياض محمود الشريده

محافظة الزرقاء / لواء قصبة الزرقاء

عبدالله ناصر عبدالله الفار

محمد رائد محمد الشديفات





محافظة العاصمة / لواء القويسمة

ابراهيم عزام عبد العزيز قاووق

جهاد الدين جمال لافي المعايطه

حسام الدين اسماعيل سعيد محمد ابو هلالي

عبد الملك طلال عرابي الشويكي

معاذ عبد اللطيف فضل ابو الهيجاء

محافظة العاصمة / لواء قصبة عمان

ابراهيم فريد ابراهيم مصطفى

ابراهيم مامون موسى موسى

احمد عبد العزيز اديب ابو سنينه

احمد عثمان عبد العزيز البطوش

اسامه عادل عيسى روميه

امجد عبد الله زهدى العطاونه

حسن حسين حسن الجونه

حسين نبيل حسين ياغي

حمزه احمد عبد الرحمن السعود

حيدر ايمن علي الطحاينه

خلدون محمد هاني خليل السيد احمد





رامي رجب حامد عطيه

رشدي سليمان فتحي فيري

زيد محمود محمد ابو عامريه

زين العابدين تيسير محمد الحاج احمد

ضياء الدين جمال محمود يعقوب

ضياء الدين غسان خليل مسلم

طارق هاني احمد الصافي

عامر احمد عثمان ابو عدس

عبد الله خضر ابراهيم ابو شريخ

عبد الله عطيه مسلم الشاعر

عبيده عبد الله عبد محسن بزه

عصام احمد غالب عبد السعود

عطاالله محمد شريف الازعر

غيث سعيد محمد سلامه

فارس سليمان فتحي فيري

فراس محمد يوسف الشوبكي

فياض اياد فياض مصطفى

مالك محمد عوده صالح

ماهر احمد محمد العيسوي

محمد احمد محمد الكوامله

محمد باسم ذيب خليل

محمد جميل داود العورتاني

محمد رائد محمد الخالدي

محمد سعيد باجس احمد

محمد عبد الله عبد القادر ادغيش

محمد عبدالناصر رباح جبر

محمد علي محفوظ العزازي

محمود سالم مسلم التلاحمه

محمود عبد الرزاق حسين النبابته

محمود علي محمد طه رضوان

محمود عماد محمد الحساسنه

محمود ياسين محمد عطيه

مهدي صلاح محمد نزال

ياسر ابراهيم خليل طلب شاهين





محافظة العاصمة / لواء ناعور

عبدالله سعود احمد المناعسه

محافظة العقبة / لواء قصبة العقبة

حذيفه محمد عبد الله عميره

محافظة جرش / لواء قصبة جرش

احمد محمد صالح عتوم

محافظة عجلون / لواء قصبة عجلون

خضر محمد خضر قواقنه

محمد حسين احمد المومني

محمد عبد الرحمن احمد عليوه

محافظة لطفيلة / لواء بصيرا

حاتم عبد احمد الزيدانين

عمر احمد عبد الرحيم عيال سلمان

محمد احمد صالح الرفوع

محافظة مادبا / لواء قصبة مادبا

حسين سالم سعد السراحين

سفيان نايل مسلم الربطه





عبد الله احمد فلاح المعاعيه

لؤي فايق علي الخواطره

بكالوريوس علم نفس وارشاد

البادية الشمالية / لواء الشمالية الشرقية

علي عبد الرحمن محمود نجادات

البادية الوسطى / لواء قصبة الزرقاء

دريد نجيب سليمان الاعور

بكالوريوس علوم الحاسب الالي

البادية الجنوبية / لواء قصبة معان

جهاد خلف عيسى الرواضيه

سلطان جهاد ضاحي النعيمات

محافظة العقبة / لواء قصبة العقبة

محمد فايز احمد الصقر

بكالوريوس فنون جميلة

البادية الشمالية / لواء الشمالية الغربية

عامر صلاح عشوي الدحيم

محافظة البلقاء / لواء قصبة السلط

حسان طارق حمد الله الزعبي

محافظة الزرقاء / لواء الرصيفة

احمد نصر الله عبد الغني نصر الله

سمير عبد الله شحاده المخامره

عمار يونس محمد قواريق

فادي عماد الدين ذياب مصلح

يزن نافز مصطفى البيارى

محافظة العاصمة / لواء القويسمة

احمد عصام عثمان عبد الرحيم





احمد نبيل عبد الشكور جابر

العباس محمد خير خالد الخصيلات

بلال محمود درويش المملوك

حماد محمد حماد الاسمر

عدي علي مصطفى عياد

محمد راسم زكريا الحاج على

محمود عبد الحميد محمود ابو فارس

محمود عبد الله حسني عبد العزيز





محافظة العاصمة / لواء ماركا

اسلام خالد احمد الحمادين

خلود محمود احمد محمد

دعاء جميل محمد سعده

ريما عبد الفتاح مصطفى برجوس

محافظة العاصمة / لواء وادي السير

حمزه عيسى مصطفى سلمان

خليل ابراهيم خليل داوود





سلطان صبحي جميل المحاميد

عبد الله شاهر عبد الله ابو السندس

عمر احمد محمود عشا

محافظة جرش / لواء قصبة جرش

اسيل عاطف خليل العتوم

بكالوريوس هندسة الحاسبات الالكترونية

محافظة البلقاء / لواء دير علا

حسام هلال سليمان الرماضنه





محافظة العاصمة / لواء الجامعة

ديمه ابراهيم حسين النوايسه

لمى تحسين ابراهيم بدير

بكالوريوس هندسة القوى

البادية الجنوبية / لواء قصبة معان

اسامه عواد مطاوع النعيمات

سفيان موسى سالم الرواجفه

محافظة اربد / لواء الاغوار الشمالية

احمد حسني سعيد العزام

معاذ رشيد عارف السيد احمد

معاذ محمد محمود جباتا

محافظة البلقاء / لواء دير علا

اروى سامي احمد الرماضنه

ربى عبد الحميد ابراهيم الديات

غفران احمد سليمان الديات

محافظة العاصمة / لواء ماركا

ابراهيم عبد الرحمن سعيد جرادات





محمود مطيع محمود صالح

محافظة العاصمة / لواء ناعور

عمر محمود احمد الحلبيه

محمود عطا حسين الرمامنه

محافظة المفرق / لواء قصبة المفرق

امينه عمر توفيق غله

ديمه نصر سالم الخزاعله

ولاء احمد ابراهيم ابو سلامه



اسماء الناجحين في الامتحان الالكتروني الذي تم عقده في ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 19-10-2023

بكالوريوس احياء

محافظة العقبة

بلقيس زياد حمد العبيدين



زينب عبد الله شامخ حمادنه



وفاء سلمان ابراهيم المحيسن



بكالوريوس ادارة اعمال

بلدية سحاب

اسامه غازي مصبح الجماعين



عدي سمير فهد الزيود



هيثم تيسير خليل موسى



محافظة الزرقاء

اميمه عدنان ذيب عياش



تهاني مصطفى عبد القادر شاهين



محمد جمال محمد مومني



محمد زهير عبد المجيد فرعون



بكالوريوس اقتصاد

محافظة العاصمة

لنا محمود خليل الحبش



بكالوريوس الابنية والانشاءات

بلدية الباسلية

عليا يوسف رميثان الشريده



قصي محمد خلف الحماد



بكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها

محافظة العاصمة

تغريد عدنان عبد الحميد خدام الجامع



ميس نبيل اسماعيل طمليه



هناء بشير محمود القاسم



بكالوريوس الهندسة الكيماوية

محافظة عجلون

انس احمد خليل الشويات





بكالوريوس شريعةودراسات اسلاميه

محافظة الكرك / لواء فقوع

طه محمد طه الحمايده



بكالوريوس صحافه واعلام

بلدية الباسلية

ايه محمد حمود الحماد



رناد نايف محمد السليم



عنود صالح مقاط الخريشه



هديل خلف خازر الخريشه



بلدية السرو

ثابت صالح زعبي الروسان



رائد عبد الكريم عبد المجيد عبد الرحيم



عمر محمود عثمان العمري



معتز وصفي حسن دقامسه



بلدية خالد بن الوليد

سهير فهد محمد محمد



مجد عبد الله علي غرايبه



وسام اسماعيل محمد الطوالبه



بلدية سهيل حوران

اشرف كمال عقله الدرابسه



امل عدنان عيسى الطبنجات



مجد عبد العظيم عبد الرزاق الحسين



بكالوريوس طب بيطري

محافظة الكرك

اسراء عيسى عبد الرزاق العجلوني



حسام زاهر غضيان الحجازين



محافظة معان

محمد خليل علي الهباهبه



بكالوريوس علم اجتماع

محافظة معان

اسراء محمد عسكر الجاغوب



بكالوريوس علوم اداريه

محافظة العاصمة

تغريد روحي سليم درويش



حنين وائل درويش الملا



سلسبيل فواز احمد نجادات



شيماء غالب محمود سنجق



هديل محمود سالم الحيارى



بكالوريوس نظم المعلومات الجغرافيةوالاستشعار عن بعد

بلدية الباسلية

بيرق وليد عناد السليم



بكالوريوس هندسة البيئة والمياه والسلامة الصناعية

بلدية مؤاب الجديدة

الاء عمر محمد الطراونه





عبير حامد عوده الله الطراونه



بكالوريوس هندسة التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية

محافظة العاصمة

انس سامي محمد صالح



بكالوريوس هندسة القوى

محافظة اربد

حسام ابراهيم فالح علاونه



دبلوم الهندسة الكيماوية

محافظة البلقاء

جنان يوسف عبد الكريم الاخرس



عبد الله جبر سالم العرجان



دبلوم صحه عامه

بلدية الباسلية

نور نواف محمد السليم



بلدية السرو

الهام صبحي محمد مقدادي



بيان هاني عبد الله طه



سائده عبد الكريم عبد المجيد عبد الرحيم



دبلوم مكتبات وتوثيق+مصادر تعليميةومكتبات

بلدية الباسلية

دعاء عبد الله علي الحماد



دبلوم هندسة الاتصالات

محافظة الطفيلة

عمر سلامه احمد الشروش









