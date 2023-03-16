الخرابشة: الأردن مستعد لتقديم الدعم لتكون منظومة كهربائية فلسطينية

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الخميس، إنّ توسعة محطَّة تحويل كهرباء الرَّامة بالأغوار يضاعف تزويد الفلسطينيين بالطاقة الكهربائيَّة من 40 ميغاواط الى 80 ميغاواط.

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وأضاف الخرابشة، خلال لقائه رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، لبحث زيادة كميات الكهرباء المصدرة إلى فلسطين، أنّ الأردن يتابع آخر مستجدات ملف الطاقة بين الأردن وفلسطين، ومن أهمها زيادة كمية الطاقة.



وأشار، إلى أن الأردن مستعد لتقديم الدعم لفلسطين بأشكاله كافة لتكون هناك منظومة كهربائية فلسطينية.



وبين، أن مشروع محطة الرامة التي تصدّر الكهرباء إلى الشبكة الفلسطينية مبني على ما أنجز سابقا لتزويد الفلسطينيين بالكهرباء، وينفذ بالكامل من قبل كوادر شركة الكهرباء الوطنية.