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الخميس، 24-11-2022 11:30 ص

الخرابشة يدعو لربط كهربائي يزود أوروبا بالطاقة الخضراء من الشرق الأوسط

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس أهمية العمل لتنفيذ مشروع ربط كهربائي بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع الدول الأوروبية لتتمكن من تزويد أوروبا بالطاقة الخضراء.

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جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير الخرابشة بوفد (المجموعة البريطانية للاتحاد البرلماني) الذي يزور الأردن برئاسة شايلش فارا، لبحث مجالات التعاون البرلماني ولقاء مسؤولين أردنيين. 

وقال الوزير الخرابشة خلال اللقاء إن الربط مع أوروبا يحقق التكامل بين الدول المرتبطة من خلال تزويدها بالطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بكلف منخفضة نسبياً، مؤكدا أن هذا الربط يشمل تزويد دول شمال المتوسط بالهيدروجين الأخضر المُنتج من مصادر الطاقة المتجددة مما يساهم بتحقيق التزامات هذه الدول بتقليل انبعاثات الكربون حفاظا على البيئة وتقليل تأثير غازات الدفيئة على التغير المناخي.


وأكد على أهمية المشروع لتنفيذ التوجيهات الملكية بان يكون الأردن مركزا إقليميا لتصدير الطاقة الخضراء بما يسهم بشكل كبير مستقبلا في تنفيذ مشاريع الطاقة المستقبلية ومنها الهيدروجين.


وقال إن الأردن يعمل على تحويل شبكة الكهرباء الوطنية الى شبكة ذكية وإيجاد حلول تخزينية لاستيعاب القفزة النوعية التي تحققت في مجال الطاقة المتجددة التي تشكل حاليا نحو 29% من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة مقارنة مع 1% عام 2014.

 




 

 


 

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