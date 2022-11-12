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السبت، 12-11-2022 02:57 م

حتى لا ترتفع فواتير الكهرباء.. الطاقة للمواطنين: استخدموا هذا النوع من المكيفات للتدفئة

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الوكيل الإخباري - نصحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المواطنين باستخدام المكيفات التي تعمل بالطاقة الشمسية خصوصاً خلال فصل الشتاء.

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جاءت نصيحة وزارة الطاقة وفقا لرصد "الوكيل الإخباري" من خلال إعادة نشر – منشور – عن صفحة الشراكة الألمانية الأردنية في مجال الطاقة ،  أن استخدام مكيفات الهواء التي تعمل بالطاقة الشمسية مهم لتوفير استهلاك الكهرباء، خاصة خلال فصل الشتاء.


وبينت الوزارة – وفقاً للمنشور - أن أجهزة تكييف الهواء في الأردن تستهلك 4% من الطاقة الكهربائية المنتجة وهي نسبة كبيرة.


وتزداد الشكاوى خلال فصل الشتاء من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، لتصل ذروتها خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل عام، وتبرر الحكومة أن زيادة الاستهلاك هو السبب في ارتفاع قيم فواتير الكهرباء بسبب استعمال وسائل التدفئة .

 




 

 


 

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