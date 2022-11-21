استقرار في أجور الشحن العالمي خلال الشهرين الماضيين

الوكيل الإخباري - قال رئيس النقابة اللوجيستية الأردنية، نبيل الخطيب إن أجور الشحن العالمي استقرت خلال الشهرين الماضيين على انخفاض، بنحو أفضل مما كانت عليه قبل ذلك.

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وأضاف الخطيب أن أجور شحن الحاويات القادمة من أوروبا وأميركا ثابتة، فيما تتذبذب أجور تلك القادمة من الصين، مشيراً إلى أن المؤشرات تتوجه نحو الانخفاض عموماً، بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية حول العالم، وشح الطلب، وثبات أسعار النفط خلال الفترة الحالية.



وتراوحت أجور شحن الحاويات ذات سعة 20 قدماً، الواردة إلى ميناء العقبة خلال الشهر الحالي، ما بين 700 دولار أميركي من جدة، إلى 3200 دولار أميركي من مونتريال في كندا، فيما سجلت أجور شحن الحاويات ذات سعة 40 قدماً الواردة إلى ميناء العقبة في نفس الفترة، ما بين 800 دولار أميركي للحاوية القادمة من جدة، إلى 3900 دولار للحاويات القادمة من هيوستن الأميركية.



وبلغت أجور شحن الحاويات ذات سعة 20 قدماً الواردة من ميناء شنغهاي في الصين 2500 دولار، والحاويات سعة 40 قدماً نحو 3000 دولار أميركي.