الخشمان : اخذ اللقاح افضل من انتظار الإصابة

الوكيل الاخباري - كتب رئيس حزب الاتحاد الوطني والنائب السابق ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الأردنية للطيران الكابتن محمد الخشمان في منشور له على فيسبوك :



للمعلومة فقط -اخذ اللقاح عالميا في تسارع كبير -بريطانيا ذات الـ 60 مليون مواطن اعطت اللقاح الى اكثر من 4 مليون مواطن ويوميا يتسابق المواطنون لأخذ اللقاح ومن المتوقع استكمال التلقيح للجميع في شهر حزيران القادم .

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وكذلك معظم الدول الأوروبية وقريبا سيبدأ الاعلان اليومي ليس عن حالات كورونا ولكن عن عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح في كل بلد.



الاحتلال على مشارف الانتهاء بعد تلقيح اكثر من 4 مليون والباقي وعددهم 2 مليون من المتوقع الانتهاء في اقل من شهر.



اما نحن فنحن لا نزال نشكك في اللقاح وامنه ولا نزال نتناقش بدل ان نتسابق لأخذ اللقاح والمساهمة في تنظيف بلدنا والعالم .

انا وعائلتي وكل من استطيع ان امون عليهم سجلنا على المنصة المخصصة لأخذ اللقاح بأسرع ما يمكن ولا يهمني نوعه ولكن يهمني انه متوافق عليه ومجرب عالميا وموافق عليه من منظمة الصحة العالمية .



اخذ اللقاح افضل بكثير من انتظار الإصابة بالفيروس اللعين والوقوف على الخط الفاصل بين الوفاه والحياة.



ادعوكم اخوتي واصدقائي وكل من امون عليهم بالمبادرة بالتسجيل وحجز الدور لأخذ اللقاح حتى نعود بالسرعة الممكنة الى حياتنا الطبيعية ونعيد بناء اقتصادنا وحياتنا الاجتماعية بالسرعة الممكنة .



حفظكم الله جميعا .



