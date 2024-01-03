الخصاونة: الأردن يدعم استضافة الإمارات للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي.

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وأكد رئيس الوزراء خلال اللِّقاء الذي حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عُمق العلاقات التي تجمع الأردن والإمارات، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وسموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.



وبحث الخصاونة مع الوزير الإماراتي أوجه التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار وسبل تعزيزها وتطويرها، والمضي قُدُماً في مشاريع الشراكة والتعاون التي تم إقرارها؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.



وأعرب عن دعم الأردن لاستضافة الإمارات للمؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية الذي سيُقام خلال الرُّبع الأول من العام الحالي، والذي سيشهد مشاركة وزراء ومسؤولين من 164 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، مؤكداً مشاركة الأردن بمستوى عالٍ في هذا المؤتمر.



كما ثمّن الخصاونة جهود الإمارات ونجاحها في استضافة مؤتمر الأطراف لتغيّر المناخ COP28 الشهر الماضي، والذي شهد الإعلان عن العديد من المبادرات المهمة.



وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثمن، دعم الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومشاركته الفاعلة في مؤتمر الأطراف لتغيّر المناخ (COP28) وفي جميع المحافل المهمَّة، ما يُترجم عُمق العلاقات بين البلدين وتميّزها على جميع المستويات.



كما أكد الزيودي سعي البلدين الحثيث للمزيد من التعاون والشراكة في مجالات التجارة والاستثمار، مُعرباً عن تطلُّعه لمشاركة أردنية فاعلة في المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة الأردن في مجال الغذاء والدواء في ظل إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء.