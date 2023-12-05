كريشان: الملك يقود جهودا لوقف الحرب الهمجية على غزة

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم للأشقاء الفلسطينيين واحلال السلام الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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وأشار كريشان خلال جولة اليوم الثلاثاء، إلى بلدية غور المزرعة ولقائه رئيس وأعضاء اللجنة ونواب المنطقة، إلى الجهود الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك لوقف الحرب الهمجية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتا إلى موقف الدولة بجميع أركانها المنسجم مع الشارع والرافض للعدوان الإسرائيلي.



وأكد حرص الحكومة على الزيارات الميدانية تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية دوما إلى ضرورتها بهدف الاطلاع على قضايا المواطنين والاستماع لمشاكلهم وحلها على أرض الواقع.