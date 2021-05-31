الخصاونة: الأردن يضع كل إمكاناته وجهوده الدبلوماسية لخدمة القضية الفلسطينية

الوكيل الاخباري -

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أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال لقاء عقده في مكتبه برئاسة الوزراء، الاثنين، مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يضع كل امكاناته وجهوده الدبلوماسية لخدمة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، ووزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والسفير الفلسطيني في عمان عطاالله خيري على ان حماية القدس والمقدسات وهويتها أمانة ومسؤولية يقوم بها الاردن، وذلك من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.ولفت رئيس الوزراء النظر إلى أن الاولويات التي ترتكز عليها الجهود الدبلوماسة الاردنية في المرحلة الحالية تتمثل بتثبيت وقف اطلاق النار، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ووقف الاجراءات الاسرائيلية الاحادية فيها، بما فيها الاستفزازات ضد المصلين وبناء المستوطنات ومصادرة الاراضي، إضافة إلى تثبيت حق أهالي حي الجراح وعدم ترحيلهم من منازلهم.واعاد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة استثمار المكانة المتقدمة التي تحتلها القضية الفلسطينية للعمل على ايجاد حل عادل ودائم يفضي إلى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأكد الخصاونة أهمية توفير الزخم المطلوب لجهد سياسي واقتصادي لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية لتمكينها من خدمة القضية والشعب الفلسطيني.