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الإثنين، 16-01-2023 05:49 م

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

بشر-الخصاونة


الوكيل الاخباري - أكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، أن العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار ورفدها بكوادر بشرية متخصصة في مجالات الترويج والدراسات ومتابعة المستثمرين، وذلك من خلال مشروع إعادة الهيكلة ضمن خطة تطوير القطاع العام.

وقال الخصاونة خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية، لمتابعة خطة الحكومة للاستثمار، إن "قانون البيئة الاستثمارية الذي دخل حيز التنفيذ أخيرا، وجهود الحكومة لاستكمال إصدار التشريعات المرتبطة به من أنظمة وتعليمات تهدف إلى التخفيف من البيروقراطية وتسريع الإجراءات للمستثمرين".

وأشار إلى أنه سيتم إعادة تفعيل دور الوزارة لتكون المرجعية الوحيدة للمستثمرين.

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