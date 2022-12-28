نحو 2 مليار دولار حجم الاستثمارات اليابانية في الأردن

الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية مع اليابان، مشيرة إلى عمق وتاريخ العلاقات التي تربط الجانبين، والسعي الجاد لتعزيز أواصر التقارب بين البلدين من خلال تطوير آليات التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى مختلف الأصعدة خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

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جاء ذلك خلال لقائها اليوم الأربعاء، في وزارة الاستثمار سفير دولة اليابان لدى المملكة الأردنية الهاشمية "جيرو أوكياما".



وقالت السقاف، إن حجم الاستثمارات اليابانية في الأردن وصلت لقرابة 2 مليار دولار أمريكي توزعت على قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين، وهذه الاستثمارات لعبت دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية وخلقت فرص عمل للشباب الأردني.



وأضافت أننا في الأردن ننظر إلى الاستثمارات اليابانية كقصص نجاح كبرى، ونأمل أن يزيد حجم هذه الاستثمارات، لوجود العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة والتنافسية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والسياحة والصناعة والزراعة والتعدين والصحة، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأكدت السقاف على استعداد وزارة الاستثمار لتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين من دولة اليابان سواء لاستثماراتهم القائمة أو في حال الاستثمار الجديد في المملكة.



وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى أبرز المزايا الجاذبة للاستثمار في المملكة، والتطور الكبير الذي شهدته بيئة الأعمال تشريعياً وتنفيذياً.



السفير الياباني لدى المملكة جيرو أوكياما، عبر عن تقديره لدور وزارة الاستثمار في تعزيز بيئة صديقة للمستثمرين، وامله في زيادة الاستثمار المتبادل، وكذلك التشبيك بين مجتمعي الأعمال في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمامات المشتركة في اليابان والأردن.