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الثلاثاء، 27-12-2022 04:52 م

الخصاونة يؤكد متابعة مخرجات زيارة جلالة الملك إلى الجزائر

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري يوسف شرفة.

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وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، أهمية الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية بداية الشهر الجاري والمباحثات المثمرة التي أجراها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.


ولفت رئيس الوزراء إلى أنه وجه فريقا وزاريا لزيارة الجزائر قريبا لاستكمال البحث في ملفات التعاون التي جرت مناقشتها خلال لقاء القمة الذي جمع جلالة الملك والرئيس الجزائري وبشكل يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.


وأكد الخصاونة العلاقات التاريخية التي تربط الأردن والجزائر والمكانة الخاصة التي تحظى بها الجزائر وشعبها الشقيق لدى القيادة والحكومة والشعب الأردني.


ولفت إلى أن الزيارة الملكية إلى الجزائر ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري والسياحة والسياحة العلاجية والزراعة وفي مجالات الطاقة وتأهيل وتدريب الكوادر وتبادل الخبرات في مجالات التعليم التقني والمهني وبناء القدرات الصحية، مؤكدا استعداد الأردن لوضع خبراته في العديد من المجالات بتصرف الأشقاء الجزائريين.


وأشار الخصاونة بهذا الصدد إلى ترحيب الأردن بإعادة إحياء السياحة العلاجية التي كانت قائمة بين البلدين التي تكفل تسهيل علاج المرضى الجزائريين في المستشفيات الأردنية وفي إطار من الحوكمة الصحية، لافتا إلى التجربة الناجحة لشركات الأدوية الأردنية التي أقامت استثمارات في الجزائر وضرورة البناء عليها.


وكشف رئيس الوزراء أن الملكية الأردنية تدرس إمكانية استئناف خط مباشر بين عمان والجزائر وبمعدل رحلتين أسبوعيا بما يسهم في تعزيز التواصل المطلوب بين البلدين الشقيقين.


وأكد الوزير الجزائري، من جهته، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن في العديد من المجالات.


وأشار إلى الاهتمام بمعالجة المرضى الجزائريين في الأردن نظرا لما يتمتع به الأردن من تقدم في المجال الصحي، لافتا إلى أنه سيجري تجديد الاتفاق بشان السياحة العلاجية بين البلدين في وقت قريب.


كما حضر اللقاء السفير الجزائري في الأردن محمد الشريف كورطة.

 




 

 


 

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