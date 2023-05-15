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الإثنين، 15-05-2023 03:45 م

الخصاونة: نبذل كل جهدنا لتوفير فرص العمل وحل الفقر والبطالة

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن رون فان رودن والوفد المرافق خلال المراجعة السادسة لبرنامج التسهيل الممتد الذي تزور بعثة الصندوق الأردن لاجرائها.

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وجرى خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة ووزير المالية الدكتور محمد العسعس ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ومحافظ البنك المركزي عادل شركس بحث علاقات التعاون بين الاردن والصندوق، وسبل تطويرها لخدمة الأهداف الاقتصادية التي يسعى الأردن إلى تحقيقها.


وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقوم بكل الإجراءات والخطوات للتعامل مع التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمار وتمكينه لتوفير فرص العمل للشباب الأردني وبما يسهم في ايجاد حلول للفقر والبطالة.


كما أكد الخصاونة التزام الحكومة بالعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز تنافسيته لافتا الى ان الاقتصاد الكلي حقق مؤشرات جيدة بشهادة مؤسسات تصنيف دولية واخرها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التي ثبتت قبل ايام تصنيف الاردن الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.


من جهته، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن اعجابه بالإصلاحات التي ينفذها الأردن والجهود التي تبذلها الحكومة في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية، مؤكدا الثقة التي يحظى بها الأردن لدى المؤسسات الدولية.


وأكد ان الأردن يشكل قصة نجاح بالحفاظ على استقراره المالي والنقدي رغم التحديات الكبيرة التي يمر به الاقتصاد العالمي والذي تداعت بسببه اقتصاديات أخرى.


كما أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن الى نجاح الأردن في الحفاظ على مستوى منخفض للتضخم يصل الى 2.9% فقط، والحفاظ على تصنيفه الائتماني، واصدار السندات اليوروبوند بنجاح.

 




 

 


 

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