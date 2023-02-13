الخصاونة يعتذر للنائب العشوش

الوكيل الإخباري - اعتذر رئيس الوزراء بشر الخصاونة من النائب جميل العشوش على إساءة بدرت بحقه من قبل وزير الزراعة خالد الحنيفات.



وقال الخصاونة خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، "أتمنى أن يقبل الأخ أبو سهل اعتذار الحكومة، وأن يتقبل مجلس النواب مني شخصيا ومن الحكومة الاعتذار".



وأضاف رئيس الوزراء أن كرامة مجلس النواب من كرامة الحكومة، وأنه لا يقبل الإساءة بحق مجلس النواب أو أي من أعضائه سواءً أكانت الإساءة مقصودة أو غير مقصودة.



وكانت نشبت مشادة كلامية بين وزير الزراعة خالد الحنيفات والنائب جميل العشوش، أمس الأحد، خلال اجتماع للجنة الزراعة في مجلس النواب.



اضافة اعلان