الخصاونة يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

الوكيل الإخباري - هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

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وقال الخصاونة في تغريدة، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في ذكرى الإسراء والمعراج الشَّريفين، أرفع أسمى آيات التَّهنئة والتَّبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموِّ وليِّ عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وأبناء شعبنا العزيز، والأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة".

وأضاف: "أعادها الله علينا جميعاً بالخير والعِزَّة والمَنَعة".