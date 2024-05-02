أمانة عمان الكبرى تعلن عن طرح عطاءات ومناقصات

الوكيل الاخباري- تعلن أمانة عمان الكبرى عن طرح العطاءات والمناقصات التالية:

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عطاء توريد حصمة مخلوطة للفرشيات لدائرة التنفيذ .

عطاء تنفيذ خلطة اسفلتية ساخنة في مواقع متفرقة في مناطق أمانة عمان الكبرى / (وذلك باستخدام حصمة البازلت وناعمة الحجر الجيري / الجزء الثاني (الشوارع الرئيسية) .

توريد وحدات انارة LED للاحياء السكنية .



عطاء تصميم و توريد و تركيب و تشغيل قبان إلكتروني في مستودع غير الصــــالح - دائرة المركبات .



توريد أغطية مناهل ومصارف مياه الامطار لحاجة دائرة التنفيذ .



عطاء صيانة وتأهيل أبراج الانارة(30م و18م) ضمن حدود امانة عمان الكبرى .



عطاء توريد دهان طرق بارد لدائرة عمليات المرور .



عطاء تقديم وتنفيذ دهان طرق على الساخن/دائرة عمليات المرور /اعادة طرح .



وقالت الأمانة إن على الراغبين الاشتراك في هذه العطاءات مراعاة ما يلي:



1. يتم الحصول على وثائق العطاء من المبنى الرئيسي لأمانة عمان الكبرى/ الطابق الثاني / دائرة العطاءات والمشتريات شريطة إبراز مؤهلات المناقص والسجل التجاري ورخصة المهن سارية المفعول حسب ما هو وارد أعلاه.



2. يتم بيع وثائق العطاء بقيمة غير مستردة لمندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صادر عن الشركة.



3. تودع العروض في صندوق المناقصات في دائرة العطاءات والمشتريات المبنى الرئيسي لأمانة عمان الكبرى/ الطابق الثاني في موعد أقصاه تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم المشار إليه بأعـلاه، ولا يقبل أي عرض بعد هذا التوقيت.



4. يرفق مع الـعرض كفالـة دخـول العطـاء بالقيمة المشار إليها أعلاه، وتوضع في مغلف منفصل، وفي حال تقديم شيك بنكي يجب ان يكون مصدقاً وصادر باسم المناقص المتقدم للعطاء او باسم المالك / الاسم التجاري ويذكر اسم ورقم العطاء على الشيك بشكل واضح موجهاً لأمين عمان بالاضافة الى وظيفته.



5. تكون مدة كفالة الدخول وصلاحية العروض للمناقصات اعلاه (90) تسعون يوما من تاريخ اخر موعد لايداع العروض مالم يرد غير ذلك في وثيقة العطاء.



6. على المناقص أن يقدم النسخة الأصلية من وثائق العطاء مختومة بما فيها جداول الكميات مسعرة وموقعه من قبله و صورة مختومة عنها ، ولن ينظر في العروض التي تتضمن أية شروط أو تحفظات مخالفة لشروط دعوة العطاء.



7. من مسؤولية المناقص الاطلاع على نماذج عقود العطاءات المختلفة (عقد التوريد –عقد المقاولة الموحد بأجزائه الثلاثة–عقد المقاولة الموجز- عقد الخدمات الهندسية) الموجودة على الموقع الالكتروني لدائرة العطاءات وتعتبر هذه العقود جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء كل حسب نوعه ،وكذلك نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.



8. يمكن الاطلاع على وثيقة المناقصات اعلاه على الموقع الالكتروني لدائرة العطاءات والمشتريات/ أمانة عمان الكبرى ‏ www.gamtenders.gov.jo وفي حال الرغبة بالمشاركة يتم الحصول على الوثائق حسب النقطة (1) اعلاه .



9. يحق لصاحب العمل و/أو لجنة الشراء إلغاء العطاء دون إبداء الأسباب، ودون أن يترتب على هذا الإلغاء أية مطالبات مالية وقانونية.



10. تحصل الشركات المشترية للعطاءات المعاد طرحها على النسخ مجانا خلال فترة البيع.

