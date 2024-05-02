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الخميس، 02-05-2024 12:57 م

الاحتلال يفرج عن 64 معتقلا من غزة بينهم جثمان شهيد ومصاب بجروح بالغة

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الوكيل الإخباري- أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن 64 معتقلاً بينهم جثمان شهيد ومصاب بجروح بالغة عقب تعذيبهم والتنكيل بهم، إذ ألقتهم على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع.

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وأفاد مراسل "وفا" ، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن 64 معتقلاً، من الذين اعتُقلوا من مناطق مختلفة من قطاع غزة، أثناء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، ومنهم فلسطيني وصل شهيداً، وهو إسماعيل عبد الباري خضر من مدينة غزة، وفلسطيني آخر مصاب إصابة بالغة.


وكان الاحتلال قد اعتقل آلاف الفلسطينيين من مدن قطاع غزة خلال العدوان المتواصل، وما زال يعتقلهم وهم من فئات عمرية مختلفة بينهم نساء، كما أعدم آخرين، إضافة إلى تعذيبهم والتنكيل بهم وتكبيل أيديهم بالأصفاد وعصب أعينهم لأيام طويلة داخل مراكز التحقيق وفي السجون الإسرائيلية.




 




 

 


 

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