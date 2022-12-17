الخصاونة يوعز بتسهيل مهمة حركة الشاحنات بما يكفل انسيابيَّة توريد البضائع

الوكيل الاخباري - جدَّد رئيس الوزراء التأكيد على عدم استيفاء بدل رسوم أرضيَّات إضافيَّة على تخزين البضائع والحاويات على أرض الميناء حتى عودة حركة الشَّحن كما كانت، واتِّخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلاسة عمليَّات الشَّحن.



وأوعز بتسهيل مهمَّة حركة الشَّاحنات حسب أولويات شحن البضائع التي لا تحتمل التأخير في الميناء، وبما يكفل انسيابيَّة سلاسل توريد البضائع إلى السُّوق الأردنيَّة.



كما أوعز بتشكيل فريق برئاسة وزير الدَّاخليَّة يضمُّ عدداً من الوزراء والمسؤولين من الجهات المختصَّة لمتابعة أولويَّات سلاسل التَّزويد وتأمين المخزون ووصوله إلى جميع القطاعات المعنيَّة لإدامة أعمالها بشكل طبيعي.

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