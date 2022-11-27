الحكومة توافق على تغطية تكاليف الإنارة من نزول النَّقب إلى الحميمة

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، على تغطية تكاليف أعمال إنارة الطريق الممتدّ من نزول النَّقب إلى الحميمة في محافظة معان (الجزء الأوَّل الذي تمَّت إعادة تأهيله وتحسينه) من حساب فلس الريف.



وتأتي الموافقة لما يشهده الطَّريق من كثافة مروريَّة، ولكونه يربط منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة بمحافظات المملكة عبر الطَّريق الصَّحراوي.

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