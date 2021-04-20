الخصاونة يوعز بتشكيل لجنة وزارية لتطوير القطاع العام

الوكيل الإخباري-

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أوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لتطوير القطاع العام، تتولى مهمة اعتماد سياسات وبرامج ومشاريع لتطوير القطاع العام ودراسة التشريعات ذات العلاقة، واعتماد مخرجات اللجنة العليا لإعادة الهيكلة للجهاز الحكومي.وقال في رده على سؤال العين هيفاء النجار، إن تأسيس إدارة تطوير الأداء المؤسسي بعد إلغاء وزارة تطوير القطاع العام، جاء لتطوير أداء الجهاز الحكومي وتقييم وتطوير الخدمات الحكوميّة، وتعزيز دور وحدات التطوير المؤسسي في الدوائر الحكومية، لافتاً إلى محور تطوير القطاع العام والخدمات الحكومية الذي تضمنه البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021-2024)، وفق إطار زمني محدد ومؤشرات واضحة للقياس تلتزم به الحكومة.وأوضح الخصاونة أن التخطيط الشمولي للخدمات الحكومية يشمل تحديد الأولويات وتطوير سجل وطني للخدمات، وإنشاء مراكز شاملة للخدمات الحكومية، إضافة إلى أتمتة الخدمات وتقييم واقع تقديمها من خلال منصة بخدمتكم والزيارات غير المعلنة لمراكز تقديم الخدمات، لضمان الارتقاء بها.