الخلايلة يسلم منازل رممها صندوق الزكاة في معان

الوكيل الاخباري- سلم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، يوم أمس الخميس، 4 منازل لأصحابها بعد ترميمها في منطقة محطة سكة الحديد في محافظة معان على نفقة الصندوق.

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وقال الخلايلة خلال فعالية تسليم المنازل، التي نظمها صندوق الزكاة، إن تكلفة ترميم هذه المنازل بلغت 16 ألف دينار، كما تم تجهيزها بالمستلزمات الضرورية من أثاث ووسائل تدفئة (صوبات وبطانيات) وسجاد.



وأشار الخلايلة إلى أن صندوق الزكاة قام بترميم 27 منزلا منذ بداية العام بتكلفة بلغت 85010 دنانير.



كما سلم الخلايلة عددًا من الطرود الغذائية ليتم توزيعها على الأسر المحتاجة من أبناء المنطقة.



وحضر الفعالية مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات ومدير أوقاف معان الشيخ بلال البحري