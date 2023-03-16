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الخميس، 16-03-2023 04:53 م

الخيرية الهاشمية تسيّر قافلة مساعدات جديدة للأشقاء في سوريا

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الوكيل الإخباري- سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات إغاثية جديدة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي، للأشقاء في سوريا ضمن حملة الاستجابة الطارئة.

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وتتكوّن القافلة، بحسب بيان للهيئة اليوم، من 7 شاحنات محملة بالمواد الغذائية والإغاثية والطبية؛ ليتم تسليمها عبر الحدود الأردنية – السورية للهلال الأحمر العربي السوري عبر نظام التبادل (Back to Back).


وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إن الهيئة مستمرة باستقبال وتجهيز التبرعات والتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لإيصال التبرعات لمستحقيها في المناطق المنكوبة كافة، ومن خلال معبر جابر – نصيب.


ولفت البيان إلى أن عدد القوافل المرسلة إلى سوريا منذ بداية الحملة، وصل إلى 16 قافلة، بما مجموعه 131 شاحنة من المواد الإغاثية والغذائية والطبية عبر الحدود البرية الأردنية – السورية.

 




 

 


 

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