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الإثنين، 23-01-2023 08:21 م

الدبعي: التعليم العالي من أهم الأولويات الوطنية

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، إن التعليم العالي هو من أهم الأولويات الوطنية لكونه عنصرا رئيسا في مسيرة التنمية، وقوة دافعة نحو الإصلاح والتحديث.

ودعا خلال رعايته فعاليات الملتقى الوطني الخاص في التعليم مندوبا عن الوزير، إلى تبني سياسات وبرامج تتوافق مع أحدث المعايير والممارسات الدولية، لتعزيز تنافسية القطاع في المنطقة والعالم من أجل إحداث النقلة النوعية المنشودة.

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