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الأحد، 21-01-2024 01:40 م

الدخل السياحي يحقق مستويات تاريخية غير مسبوقة في 2023

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الوكيل الإخباري - بلغت نسبة مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي ومساهمته في الاقتصاد الكلي العام الماضي 14.6%، توزعت على الخدمات والنقل والتجارة، ويمثل هذا الدخل حصيلة ما ينفقه السياح القادمين إلى المملكة، وتختلف نسبة المساهمة من عام لآخر حسب حجم الدخل الوطني والدخل السياحي نفسـه اللذان يتأثران بعوامل اقتصادية متعددة، كما حقق الاحتياطي الأجنبي مستويات تاريخية نهاية العام الماضي وصلت الى حدود 18.4 مليار دولار .

وشهدت السياحة التي تعتبر أحد أهم الروافد الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي احتياطي المملكة من الاحتياطيات الأجنبية العام الماضي مستويات تاريخية غير مسبوقة للدخل السياحي وصولا الى 7.4 مليار دولار مقارنة مع ما حققه عام 2019 وهو سنة الأساس التي سبقت جائحة كورونا والبالغ آنذاك 5.8 مليار دولار .
وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، فقد نما الدخل السياحي في المملكة العام الماضي بنسبة 27.7 % مقارنة مع عام 2022 والذي بلغ 5.8 مليار دولار مدفوعاً بزيادة أعداد السياح التي وصلت إلى 6 ملايين و353 ألف سائح.

وأشارت بيانات البنك المركزي إلى انخفاض إيرادات قطاع السياحة بنسبة 3.4 % خلال كانون الأول العام الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022 ليبلغ 359 مليون دينار مرجعة ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 8 % إلى 416.6 ألف سائح مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.

وبحسب أرقام وزارة السياحة بلغ عدد سياح المبيت نهاية تشرين الأول نحو 4.7 مليون سائح بنسبة نمو بلغت 31.8 % في حين بلغ عدد زوار اليوم الواحد نحو 930 ألف سائح بنسبة نمو بلغت 47.4% تصدرت الجنسية العربية السياح القادمين في الحالتين، في حين بلغ عدد العاملين في مختلف الأنشطة السياحية للعام الماضي 58 ألف عامل بنسبة ارتفاع 5.9 % عن عام 2022 .

وجاء الارتفاع بأرقام القطاع السياحي للعام الماضي على الرغم من التأثير الناجم عن التصعيد في قطاع غزة منذ تشرين الأول الماضي، والذي أثر سلبا على أعداد المجموعات السياحية القادمة إلى المملكة، خاصة الأوروبية منها.

وترجع هذه الزيادات إلى الأثر الإيجابي لقرارات منظمة السياحة العالمية باختيار الأردن مركزا للعلاج والاستشفاء، وكذلك اعتبار مدينة أم قيس الأردنية قرية سياحية عالمية، بالاضافة الى تمكن الأردن وبمساعدة الطيران منخفض التكاليف، من ولوج أسواق أوروبية غير تقليدية مثل دول أوروبا الشرقية التي أصبحت سوقا مهمة للسياحة الأردنية.

ووجهت حرب غزة ضربة قوية للقطاع السياحي في الأردن، حيث تراجعت حجوزات الفنادق بنسبة 50% منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي العام الماضي، بحسب ما كشفه وزير السياحة مكرم القيسي.

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وكان القيسي قال في تصريحات منتصف تشرين الثاني الماضي، إن "الطلب على المواقع السياحية تراجع 40 % منذ بدء الحرب، كما تراجعت حجوزات المطاعم السياحية 60-70 % بحسب البيانات التي وردت من المواقع السياحية الأكثر زيارة، كالبترا، وبالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الجمعيات السياحية".

وبحسب القيسي تم إلغاء 23 رحلة طيران عارض، و26 رحلة بواخر إلى العقبة منذ بدء الحرب وحتى نهاية العام الماضي.

 




 

 


 

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