فرنسا ترسل عبر "الخيرية الهاشمية" 50 طنا من الطعام لأطفال غزة

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، إن الأردن وفرنسا يكثّفان جهودهما المشتركة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى سكان غزة، الذين هم في أمس الحاجة إليها.

اضافة اعلان



وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه بعد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الأردن، قررت فرنسا التبرع لشريكتها الموثوقة، الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بخمسين طنا من الأطعمة العلاجية الجاهزة، ليتم إرسالها إلى أطفال غزة.



وأوضحت أن التبرع يأتي إضافة إلى تبرع سابق تمثل بعشر سيارات إسعاف و11 طنا من الخيم التي تم تسليمها بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري.



وأشارت الخارجية، إلى أن الأردن يلعب دورا محوريا كمركز لإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة، مستدركة أن فرنسا مستعدة لبذل المزيد في هذا السياق.