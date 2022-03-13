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الأحد، 13-03-2022 03:52 م

الدغمي يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي على عمق العلاقات الثنائية بين الأردن و الشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة. اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه الأحد مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش في مقر المجلس في أبو ظبي.

وبين الدغمي ان الأردن يعتبر أن أمن الامارات جزء من أمن الأردن.

و زاد رئيس مجلس النواب ان العلاقات الثنائية التاريخية بين قيادتي البلدين الشقيقين والتي ارسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني وشقيقة الشيخ خليفة بن زايد قابلة للبناء في عديد من المجالات و على مختلف الأصعدة. 

وقال الدغمي ان الأردن يتطلع الى الامارات بوصفها نموذجاً في التنمية والتطوير، مشيداً بعمق العلاقة بين الشعبين لافتاً بذات الوقت الى ان نحو 350 الف أردني يعملون في دولة الامارات الشقيقة.

من جهته اكد غباش على عميق العلاقة بين البلدين مستذكراً اسهامات الأردنيين في بناء دولة الامارات، مشيراً الى ان هذه العلاقة التاريخية مستقرة وفي تطور دائم. 

و زاد لافتاً الى تطابق وجهات نظر البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا العربية والدولية.

وجال الوفد البرلماني المشكل من النواب: غازي البداوي وصالح العرموطي وصالح أبو تايه واسامة القوابعة ومحمد المرايات في أروقة مقر المجلس حيث اطلعوا على أبرز المهام والقضايا التي يعالجها على المستوى التشريعي.

وحضر اللقاء السفير الأردني في دولة الامارات العربية المتحدة الدكتور نصار الحباشنة.


 




 

 


 

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