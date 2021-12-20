الدغمي يرفض طلبات النواب بالحديث عن "الموازنة" ويحيلها إلى اللجنة المالية

الوكيل الاخباري - رفض رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي فتح المجال أمام النواب لإبداء آراءهم ومناقشتهم لخطاب الموازنة العامة الذي ألقاه وزير المالية محمد العسعس صباح الإثنين.

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وجرت العادة أن يدلي النواب بمداخلاتهم بعد انتهاء وزير المالية من إلقاء خطاب الموازنة، ثم يقوم المجلس بالتصويت على إحالة مشروع القانون للجنة المالية في مجلس النواب، التي بدورها تقوم بمناقشته وترفع توصياتها أو تعديلاتها إلى مجلس النواب.

إلا أن الدغمي رفض فتح المجال للنواب لمناقشة "القراءة الأولى" لمشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية، وصوت المجلس على إثره بإحالة القانونين إلى اللجنة المالية.

ويأتي قرار الدغمي رغم مطالبات عديدة من النواب بفتح المجال أمامهم بحسب ما نص عليه النظام الداخلي للمجلس، إلا أنه رفض ذلك، واكتفى بإحالة القانونين إلى مجلس النواب.