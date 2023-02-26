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الأحد، 26-02-2023 09:40 ص

الدفاع المدني: لا حوادث سببها المدافئ خلال الـ72 ساعة الماضية

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الوكيل الإخباري - قالت الرائد نور العبادي من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني، إنه خلال  الـ 72 ساعة الماضية لم يتم التبليغ عن أي حوادث سببها المدافئ.

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وبينت العبادي، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل خلال 72 ساعة مع 3635 حادث اسعاف، 256 حادث انقاذ، و 96 حادث إطفاء.


وعن ابرز الحوادث، أشارت إلى أنه تم التعامل مع إصابة 5 أشخاص في الزرقاء، إثر حريق مركبة، إلى جانب التعامل مع تصادم 5 مركبات قرب بمنطقة الحاووز، ونتج عنه 5 إصابات.


وبينت العبادي، أنه تعرض 5 أشخاص من ذات العائلة للتسمم الغذائي في منطقة الكتة بمحافظة جرش، وتم نقلهم إلى مستشفى جرش الحكومي. 


 




 

 


 

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