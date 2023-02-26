الدفاع المدني: لا حوادث سببها المدافئ خلال الـ72 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري - قالت الرائد نور العبادي من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني، إنه خلال الـ 72 ساعة الماضية لم يتم التبليغ عن أي حوادث سببها المدافئ.

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وبينت العبادي، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل خلال 72 ساعة مع 3635 حادث اسعاف، 256 حادث انقاذ، و 96 حادث إطفاء.



وعن ابرز الحوادث، أشارت إلى أنه تم التعامل مع إصابة 5 أشخاص في الزرقاء، إثر حريق مركبة، إلى جانب التعامل مع تصادم 5 مركبات قرب بمنطقة الحاووز، ونتج عنه 5 إصابات.



وبينت العبادي، أنه تعرض 5 أشخاص من ذات العائلة للتسمم الغذائي في منطقة الكتة بمحافظة جرش، وتم نقلهم إلى مستشفى جرش الحكومي.



