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الإثنين، 15-05-2023 09:20 ص

الدفاع المدني للمواطنين: تفقدوا محيط منازلكم

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الوكيل الإخباري - قدمت المديرية العامة للدفاع المدني نصائح للمواطنين، خاصة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة.

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وقالت الرائد نور العبادي من قسم الإعلام والتثقيف بالدفاع المدني عبر أثير

إذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، إنه مع موسم نمو الأعشاب وجفافها والتي تشكل ملاذا تعيش فيه الحشرات و القوارض والأفاعي، حيث يجب ازالتها وجمعها والتخلص منها بعيدا عن المنزل خاصة تلك التي تحتوي حدائق أو مزرعة .

ودعت العبادي المواطنين ضرورة انتهاج السلوك الوقائي وإبعاد الأعشاب الجافة وحرقها في مكان آمن، وتفقد محيط المنازل والحرص على عدم اقتراب الأطفال من أي مواقع تشكل خطورة عليهم .

 




 

 


 

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