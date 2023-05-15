الدفاع المدني للمواطنين: تفقدوا محيط منازلكم

الوكيل الإخباري - قدمت المديرية العامة للدفاع المدني نصائح للمواطنين، خاصة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة.

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وقالت الرائد نور العبادي من قسم الإعلام والتثقيف بالدفاع المدني عبر أثير

إذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، إنه مع موسم نمو الأعشاب وجفافها والتي تشكل ملاذا تعيش فيه الحشرات و القوارض والأفاعي، حيث يجب ازالتها وجمعها والتخلص منها بعيدا عن المنزل خاصة تلك التي تحتوي حدائق أو مزرعة .



ودعت العبادي المواطنين ضرورة انتهاج السلوك الوقائي وإبعاد الأعشاب الجافة وحرقها في مكان آمن، وتفقد محيط المنازل والحرص على عدم اقتراب الأطفال من أي مواقع تشكل خطورة عليهم .