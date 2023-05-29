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الإثنين، 29-05-2023 12:26 ص

الدفاع المدني وشرطة البادية الملكية ينقذان شخصين حاصرتهما المياه بالرويشد

الامن


الوكيل الاخباري - انقذت فرق الدفاع المدني وشرطة البادية الملكية شخصين حاصرت مياه السيول مركبتهما في منطقة الرويشد في ظل الأحوال الجوية السائدة وغير المستقرة . 

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وقالت مديرية الأمن العام انها استجابت لمعلومات حول وجود شخصين محاصرين انجرفت مركبتهما بفعل جريان السيول في منطقة الرويشد، فتحركت كوادر الدفاع المدني بالتعاون والتنسيق مع شرطة البادية الملكية، وتمكنت فرق الانقاذ المختصة من إخلاء المحاصرين إلى منطقة آمنة، وحالتهما حسنة. 

وكانت مديرية الأمن العام حذرت في الساعات الماضية من خطر تشكل السيول وتجمع المياه مشددة على ضرورة عدم المجازفة بقطعها او الاقتراب منها والانتقال إلى مناطق آمنه.

 

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