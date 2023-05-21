الدفاع المدني يتجهز اليوم لإعادة الشابة نادية التي تزن 400 كغم لمنزلها في الزرقاء

الوكيل الاخباري -

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قالت الرائد نور العبادي من مديرية الدفاع المدني، إن الاستعدادات الآن تتم لنقل الشابة نادية التي تزن 400 كغم إلى منزلها في الزرقاء، بعد أن كانت في مرحلة العلاج في المستشفى بعمان من بداية الشهر.وأضافت العبادي، عبر إذاعة الأمن العام، التجهيزات من مديرية دفاع مدني الزرقاء على أتم استعداد لإعادة نادية لمنزلها، موضحة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك.وأشارت إلى أن عملية إعادة الشابة نادية لمنزلها، يأتي في إطار العمل الإنساني النبيل الذي يقوم به الدفاع المدني في كل أرجاء المملكة.وكان الدفاع المدني قد قام بواجب نقل نادية التي تزن 400 كيلوغرام الى المستشفى منذ بداية الشهر باستخدام المعدات والإجراءات.