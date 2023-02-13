الدفاع المدني يجدد التحذير من التعامل الخاطئ مع وسائل التدفئة

الوكيل الإخباري -

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جددت مديرية الدفاع المدني تحذيراتها بضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة والتي تُعد في طليعة الحوادث المتعلقة بفصل الشتاء .وشددت على ضرورة اتباع خطوات السلامة أثناء استخدامها تجنباً لوقوع حرائق المنازل والاختناقات وذلك من خلال عدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم ، وتوفير التهوية المناسبة للمنزل بين الفترة والأخرى ، ووضعها في مكان مناسب بعيد عن الممرات الضيقة والستائر.وأكدت انه قليل من الحذر واتباع نصائح وارشادات الدفاع المدني يجنب الوقوع في تلك الحوادث القاتلة التي ما زالت تتكرر الضحايا فيها مع موسم الشتاء.