الثلاثاء 15-03-2022
الوكيل الاخباري

مصدر: الحكومة ستتخذ عصر اليوم قرارها حول تأخير دوام الأربعاء

الطاقة والمعادن تدعو شركات القطاع لرفع جاهزيتها خلال المنخفض الجوي

وفيات الثلاثاء 15-3-2022

الحكومة توافق على الخطة الـ 5 لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة

استمرار ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في معان - أسماء

تعطيل دوائر حكومية ومؤسسات في الطفيلة

حريق مركبة على طريق المطار دون إصابات

الضمان يوضح طريقة ومواقع استقبال طلبات سلف المتقاعدين - أسماء

سماع دوي انفجارات ضخمة في وسط كييف

الثلاثاء، 15-03-2022 08:55 ص

الدفاع المدني يحذر من المنخفض الجوي

IMG_2802


الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الدفاع المدني، من المنخفض الجوي الذي يتعمق تأثيره على المملكة اليوم الثلاثاء.

اضافة اعلان


وأكدت ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، ودعت إلى اتباع الإجراءات التالية:


– التأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار وسرعة الرياح في المناطق الصحراوية.


– الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا.


– الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها.


– عدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفع منسوب المياه.


– تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح على أسطح المنازل.


– الحذر من تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية.


– عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0244

مصدر: الحكومة ستتخذ عصر اليوم قرارها حول تأخير دوام الأربعاء

ببب

الطاقة والمعادن تدعو شركات القطاع لرفع جاهزيتها خلال المنخفض الجوي

thumbs_b_c_5a1bb649ba829804a65ae2e7454913d6

عين على القدس يناقش تبعات مصادقة الكنيست على قانون المواطنة

رئاسة

الحكومة توافق على الخطة الـ 5 لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة

0L5A1048

استمرار ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي

التيار-الكهربائي

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في معان - أسماء

أخبار متعلقة
alwakeel (8)

الدفاع المدني يحذر من المنخفض

1645536404767

زراعة 100 شجرة في متنزه غمدان

0L5A1761

المنخفض الجوي يرفع معدل الهطول المطري إلى 65.2%

2202216194731147444061

الدفاع المدني يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

G0DKPIBt1oUSCylGZuzSjmCzb7XzTlokFcUL1ayL

رسالة هامة من الدفاع المدني حول الرحلات

0L5A1065

1429 حالة إسعافية خلال 24 ساعة