الدفاع المدني يحذر من المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الدفاع المدني، من المنخفض الجوي الذي يتعمق تأثيره على المملكة اليوم الثلاثاء.

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وأكدت ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، ودعت إلى اتباع الإجراءات التالية:



– التأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار وسرعة الرياح في المناطق الصحراوية.



– الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا.



– الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها.



– عدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفع منسوب المياه.



– تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح على أسطح المنازل.



– الحذر من تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية.



– عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.





