الدفاع المدني يحذر من المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الدفاع المدني، من المنخفض الجوي الذي يتعمق تأثيره على المملكة اليوم الثلاثاء.
وأكدت ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، ودعت إلى اتباع الإجراءات التالية:
– التأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار وسرعة الرياح في المناطق الصحراوية.
– الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا.
– الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها.
– عدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفع منسوب المياه.
– تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح على أسطح المنازل.
– الحذر من تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية.
– عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.